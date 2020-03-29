Eskişehir'de Kovid-19 önlemleriyle ilgili denetimler artırıldı - Son Dakika

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgeleri ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi ve alınan kararlara uyumu denetlemek amacıyla kent genelinde kontroller artırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin artırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla alınan Eskişehir Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda, şehirler arası otobüs seferlerinin belirlenen kurallar içinde izin verilen yolculara yönelik gerçekleştirilmesi, taksi ve benzeri araçların şehirler arası toplu ulaşım araçlarına dönüşümünü ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla yolcu alınmasını engellemek amacıyla kent merkezi ve ilçelerde yoğun denetimlere başlandığı duyuruldu.

Denetimlerde ayrıca Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) aracılığıyla sağlık kontrolleri yapılarak hastalık şüphesi taşıyan kişilerin tespitine yönelik çalışmalarda bulunulduğu duyurulan açıklamada, "Denetimler sırasında kişilere, zorunlu haller dışında evden çıkılmaması, seyahatlerin ertelemesi gerektiği, başka illerden ilimize gelen kişilerin 14 gün süreyle evlerinde kalmaları konularında bilgilendirmeler yapılmaktadır." ifadesine yer verildi.