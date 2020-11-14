Eskişehir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında müzeler ziyarete kapatıldı - Son Dakika

Eskişehir'de son günlerde artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelindeki müzeler geçici süreyle kapatıldı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yazılı açıklamada, vaka sayılarının artış göstermesi nedeniyle, ziyaretçilerin sağlığını korumak için Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi, Canlı Tarih Sahnesi ve Eskişehir Kurtuluş Müzesi'nin geçici süreyle ziyarete kapatıldığı belirtildi.
Öte yandan denetimlerin artırıldığı şehirde, şehir içi otobüs ve tramvay kullanımında da HES kodu kullanımı zorunlu hale getirildi.
- Kaynak: AA
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