Salgın tedbirlerine uymayan 97 kişiye 305 bin lira ceza - Son Dakika

Korona virüs ile mücadele kapsamında Eskişehir'de salgın tedbirlerine uymayan 97 kişiye toplam 305 bin 550 lira para cezası uygulandı.

Eskişehir'de Korona virüs salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 97 kişiye idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip, birkaç adreste denetim yaptı. Bu kapsamda iki dernek binasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığını tespit eden ekipler, salgın tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 97 kişiye toplam 305 bin 550 lira para cezası kesti. - ESKİŞEHİR