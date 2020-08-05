Eskişehir'de Kovid-19 teşhisi konulan cami imamı ve ailesi tedavi altına alındı - Son Dakika

Eskişehir'de katıldığı bir düğün merasiminin ardından rahatsızlanan cami imamı, eşi ve 2 çocuğu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla hastanede tedavi altına alındı.

Yeni Mahalle Sivrihisar Caddesi'ndeki Dekovil Cami'nin imamı Ahmet T'ye Ankara'da katıldığı bir düğünün ardından belirtiler görülmesi üzerine eşi ve çocuklarıyla birlikte Kovid-19 testi yapıldı.

Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine Tıraşçı ve ailesi Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan incelemede Ahmet T'nin yaklaşık 100 kişiyle temaslı olduğu değerlendirilerek Kovid-19 testleri yapılmaya başlandı.

İmam Ahmet T'nin görev yaptığı cami Eskişehir Müftülüğü talimatıyla 2 günlüğüne ibadete kapatıldı. Caminin girişine de "Camimizde (Kovid-19 korona) virüsü çıkması nedeniyle müftülük emriyle ikinci bir emre kadar kapalıdır. Cami cemaatimiz kendilerini evlerinde izole etsinler" diye uyarısı yazası asıldı.

Tepebaşı Belediyesi ekiplerince bugün yapılan dezenfekte çalışmalarının ardından cami yeniden ibarete açıldı. Ayrıca Eskişehir Müftülüğü hastanede tedavi altında olan imam Tıraşçı yerine başka bir imam görevlendirdi. Cami girişine de dezenfekte çalışması yapıldığı ve caminin yeniden ibadete açıldığını belirten yazı yazıldı.

Cami Onarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Celal Eruysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, cami de tüm tedbirlerin alındığını belirterek, şunları söyledi:

"Cami imamızda Koronavirüs olduğu tespit edildi. Camimiz 2 gün kapalı olarak kaldı. Bugün yapılan dezenfekte çalışmasının ardından yeniden ibadete açıldı. İmam virüsü katıldığı bir düğünde kapmış, cami cemaatimiz için bir risk söz konusu değil. Ankara'da bir düğüne katılmış oradan kapmış olabilir. Bayramın ikinci gününde belirlendi ve test yapıldı. Şu anda ailesi ile birlikte hastanede tedavi altında." dedi.