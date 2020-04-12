Eskişehir'de Kovid-19 testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan kişiyi polis yakaladı - Son Dakika

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan kişi, polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine (ESOGÜ) öksürük ve ateş şikayetleriyle müracaat eden İ.Ü, Kovid-19 testi pozitif çıkınca hastanenin otoparkındaki aracına binerek kaçtı.

Hastane çalışanlarının durumu fark etmesi üzerine ihbarda bulunulan polis ekipleri, İ.Ü'yü hastane yakınlarında yakaladı.

Polis ekiplerince hastaneye teslim edilen İ.Ü, burada tedavi altına alındı.