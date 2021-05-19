Eskişehir'de Kovid-19'u yenen anne, entübe durumdayken dünyaya getirdiği bebeğine kavuştu - Son Dakika

Eskişehir 'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve hamileliğinin 26'ncı haftasında sezaryenle doğum yapan anne, tedavisinin ardından hastaneye gelerek kızını ilk kez gördü.

Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu

Thodex soruşturmasındaki kritik isimlerden biri olan Rana Azap'ın ifadesi ortaya çıktı: Ben de mağdurum!