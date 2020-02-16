Eskişehir'de koyun hırsızlığına 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de koyun hırsızlığına 2 tutuklama - Son Dakika

Eskişehir'de koyun hırsızlığına 2 tutuklama

15 dakika önce

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, 5 koyun çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de koyun hırsızlığına 2 tutuklama, System.String[]

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, 5 koyun çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivrihisar ilçesi Hamamkarahisar Mahallesinde S.Ö.'ye ait 5 koyunun çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile ilçe jandarma komutanlığınca ortaklaşa yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelilerinin aynı mahallede oturan H.Ü., S.D. ile A.Ş. olduğu tespit edildi. Şüpheliler jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ü. ve A.Ş. tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheli S.D. ise serbest bırakıldı. Çalınan koyunlar bulunarak sahibine teslime edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Sivrihisar, Eskişehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:20 Kaynak: DHA
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