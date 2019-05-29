Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Kral Midas'ın Hazinesi filminin ön gösterimi gerçekleşti
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Eskişehir'de Kral Midas'ın Hazinesi filminin ön gösterimi gerçekleşti

1 saat önce

Çekimleri Eskişehir'de yapılan ve 31 Mayıs'ta vizyona girecek olan Kral Midas'ın Hazinesi filminin gala gösterimi yönetmen, oyuncular ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Eskişehir'de Kral Midas'ın Hazinesi filminin ön gösterimi gerçekleşti, System.String[]
Çekimleri Eskişehir'de yapılan ve 31 Mayıs'ta vizyona girecek olan Kral Midas'ın Hazinesi filminin gala gösterimi yönetmen, oyuncular ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Eskişehir Fuar Kongre Merkezinde düzenlenene filmin ön gösterimine, Eskişehir Vali yardımcıları Bekir Şahin Tütüncü ve İsmail Soykan, filmin yönetmeni Mesut Çetin, oyuncular ve davetliler katıldı.

"Tarihi eser kaçakçılığına vurgu yapan bir film oldu"

Gala gösterimi öncesi konuşan filmin başrol oyuncusu İsmail Baki Tuncer, "Eskişehir'de çektik filmimizi. İyi bir kadromuz var. Yapımcımız, yönetmenimiz Eskişehir'e gönül vermiş insanlar. Bir gün memleketimde film çekeceğim demiş ve o hayalini gerçekleştirdi. Biz de o hayalini gerçekleştirmesi için elimizden geleni yaptık bütün oyuncu arkadaşlarımla, onların da eline sağlık diyorum. Eskişehir'i tanıtan bir film oldu. Tarihi eser kaçakçılığına vurgu yapan, mesaj veren güldürdüğü kadar düşündüren ve Eskişehir'in güzelliklerini anlatan bir film oldu. Filmin Eskişehirspor'a da şöyle katkısı var; her bilet başına bir yüzde katı olacak Eskişehirspor'a. Yönetmenimiz, yapımcımız da zaten Eskişehirspor'a gönül vermiş insanlar. Onun için böyle bir katkı sunmak istediler" ifadelerini kullandı.

Ayrıca gösterim öncesi Vali yardımcıları Bekir Şahin Tütüncü ve İsmail Soykan filmine katkı yapan sponsorlara plaketlerini takdim etti. Ardından yönetmen ve oyuncuların çektirdiği toplu fotoğrafın ardından Kral Midas'ın Hazinesi filmi izleyiciyle buluştu. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:32 Kaynak: İHA
Eskişehir, Magazin
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