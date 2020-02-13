Eskişehir'de kredi vaadiyle dolandırıcılığa 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de kredi vaadiyle dolandırıcılığa 8 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de kredi vaadiyle dolandırıcılığa 8 gözaltı

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları ilanlarla kredi verecekleri vaadi ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de kredi vaadiyle dolandırıcılığa 8 gözaltı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları ilanlarla kredi verecekleri vaadi ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden yayınladıkları ilanlar ile kredi verme bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Polis, belirlenen 14 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda senet, belge, doküman, digital malzeme ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:14 Kaynak: DHA
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