Eskişehir'de kredi vaadiyle dolandırıcılık operasyonu 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de kredi vaadiyle dolandırıcılık operasyonu 8 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de kredi vaadiyle dolandırıcılık operasyonu 8 gözaltı

7 saat önce

Eskişehir'de kredi vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltıESKİŞEHİR'de sosyal medya üzerinden verdikleri ilanlarla, kredi vereceklerini vadedip dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de kredi vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı

ESKİŞEHİR'de sosyal medya üzerinden verdikleri ilanlarla, kredi vereceklerini vadedip dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sosyal medyaya verdikleri ilanlarla dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerince 14 ayrı adrese yapılan baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda usulsüz senet, belge, doküman, digital malzeme ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Eskişehir'de kredi vaadiyle dolandırıcılık operasyonu 8 gözaltı

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:48 Kaynak: DHA
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