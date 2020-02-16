Eskişehir'de küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Sivrihisar ilçesinde S.Ö'ye ait ahırından 5 küçükbaş hayvanının çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş Şubesi ekipleri, H.Ü, S.D. ile A.Ş'yi yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, hırsızlık olaylarında kullandığı tespit edilen malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ü. ile A.Ş. tutuklandı. S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.