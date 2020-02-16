Eskişehir'de küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı

7 saat önce

Eskişehir'de küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Sivrihisar ilçesinde S.Ö'ye ait ahırından 5 küçükbaş hayvanının çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş Şubesi ekipleri, H.Ü, S.D. ile A.Ş'yi yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, hırsızlık olaylarında kullandığı tespit edilen malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ü. ile A.Ş. tutuklandı. S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi, Sivrihisar, Eskişehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tekirdağ'da eğlence mekanında zorla çalıştırılan 4 kadın kurtarıldı
Tel Abyad'daki bombalı araç saldırısını gerçekleştiren terörist yakalandı Son Dakika: Türkiye-İran sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Van'da da hissedildi CHP kongresinde gergin anlar! Çevik kuvvet müdahale etti

Son Dakika Haberleri
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 01:28:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]