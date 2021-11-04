Eskişehir'de kuduz karantinası; 17 köpek uyutuldu - Son Dakika

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesine bağlı 200 nüfuslu Çavlum Mahallesi'nde kuduz olduğu tespit edilen bir köpek silahla vurularak öldürüldü. Hayvanın temas ettiği 5'i sahipli 17 köpek ise kuduz şüphesiyle uyutulup kireçlendikten sonra gömüldü. 27 köpeğe kuduz aşısı yapılırken, mahalleye hayvan giriş ve çıkışı da yasaklandı.

Odunpazarı ilçesi Çavlum Mahallesi'nde Necati A.'ya ait köpek geçen hafta çevresindeki köpeklere saldırdı. Daha sonra mahalledeki büyükbaş hayvanlara da saldırmaya çalışan köpek, 'kuduz' olduğu şüphesiyle silahla vurularak öldürüldü. İhbar üzerine mahalleye giden Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevli veterinerler, öldürülen köpekten numune aldı. Köpek daha sonra derin çukur kazılarak kireçlendikten sonra toprağa gömüldü.

NUMUNE ALINDI, MAHALLEDE İNCELEME YAPILDINumuneler, Etlik Veteriner Koruma Kontrol Merkezi Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü götürülerek incelendi. Testlerin ardından çevresine saldıran köpeğin insanlara da bulaşabilen ölümcül bir virüs olan kuduz olduğu belirlendi. Mahallede yapılan incelemelerde ise kuduz köpeğin temas ettiği 5'i sahipli 17 köpek tespit edildi. Görevliler tarafından yakalanan köpekler, kuduz şüphesiyle uyutuldu. Derin çukurlara kireçlenerek gömüldü. 'AŞILAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'Kuduz vakasının tespit edildiği Çavlum Mahallesi'ne ise Odunpazarı İlçesi Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon kararı ile hayvan giriş-çıkışları kapatıldı. Mahallede 27 köpeğe ise kuduz aşısı yapıldı. Çevre mahallelerde de kuduz virüsünün insanlara bulaşmasını engellemek için Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince aşılama çalışmalarına devam edildiği belirtildi.'ŞU ANDA KARANTİNA ALTINDAYIZ'Çavlum Mahallesi Muammer Arduç, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin çok hızlı hareket ederek kuduz virüsünün yayılmasını engellediğini söyledi. Hayvanların aşılandığını ve mahallenin karantinaya alındığını belirten Arduç, "Komşularımdan ihbar geldi. Bir köpeğin vahşi bir şekilde sağa sola saldırdığını, insanların üzerine yürüdüğünü söylediler. Hemen Tarım İlçe Müdürlüğü'nü aradım. Onlar da hemen bir ekip yönlendirdiler. Sonra Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan görevliler geldi. Kuduz olan hayvan, birkaç köpeği ısırmış. Kuduz olduğu düşünülen köpek, Ankara 'ya test için gönderildi. Sonuç pozitif geldi. Sonuç doğrulanınca Tarım İlçe Müdürlüğü görevlileri tekrar geldiler ve bu köpekle temaslı olan her şeyi tespit ettiler. Birkaç sahipli köpek de ısırılmıştı. Isırılan bu köpekler de kuduz olma tehlikesi nedeniyle uyutuldu. Diğer başıboş köpekleri ve kedileri de Odunpazarı Belediyesi ekipleri topladı. Şu anda karantina altındayız. İnşallah, kısa süre içerisinde karantinamız kalkar ve normal yaşayışımıza devam ederiz" diye konuştu.'İNSANLARA DA BULAŞAN KORKULU BİR HASTALIKTIR'Veteriner hekim Hüseyin Uzgöz, kuduzun bulaştığı zaman insanların ve diğer canlıların kabusu olduğunu söyledi. Kuluçka süresinin 5-6 ay kadar sürebildiğine dikkat çeken Uzgöz, "Kuduz hastalığı hayvanlardan insanlara, insanlardan da hayvanlara bulaşabilen korkulu bir hastalıktır. Kuduz viral bir enfeksiyondur. Özellikle doğada yabani hayvanlar, rezervuardır. Bunlarla irtibattaki evcil hayvanlarımız maalesef kuduza maruz kalma riski ile karşı karşıyadır. Kuduzun en önemli bulaşma yolu; ısırık yarasıdır. Virüsün yaradan sinir uçlarına bulaşması sonucunda beyne ulaşması, beyinde geri dönüşümü olmayan hasarlar bırakmasına hatta belirli bir süreçten sonra ağız köpürmesi, salya akması, su içememesi ve sinirsel bulgulara neden olur. Geri dönüşün çok zor hatta imkansız olduğu hastalıklardan birisidir. Kuduzun kuluçka süresi; ısırık noktasından beyne ulaşması birkaç gün ile 5-6 ay arasında sürebilir. O yüzden bu takip edilmesi gereken ve şakası olmayan bir süreçtir. O yüzden ısırık vakalarında 10 günlük bir karantina dönemi uygulanır" diye konuştu.

Komisyon kararıyla karantinaya alınan Çavlum Mahallesi'nin girişine ise görevlilerce 'Bu köyde kuduz hastalığı vardır' yazısı asıldı. Mahalle, Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince de sık sık kontrol ediliyor.