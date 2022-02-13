Üye Girişi
Eskişehir'de kullanılmayan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Eskişehir'de kullanılmayan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

13.02.2022 15:40
Eskişehir'de kullanılmayan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'in Odunpazarı bölgesinde kullanılmayan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskişehir'in Odunpazarı bölgesinde kullanılmayan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akcami Mahallesi Demirler Sokak'ta daha önce kafe olarak işletilen iki katlı ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Binanın tamamen kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

YORUMLAR
500

Odunpazarı, Eskişehir, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de kullanılmayan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevirmeliyiz
15:11 Kocaeli'nin göbeğinde korkunç suikast meydana geldi!
14:44 Albayrak'tan sonra Yusuf Günay da sessizliğini bozdu!
14:44 Halil Falyalı cinayetinde dikkat çeken gelişme!
14:29 Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı!
14:23 Kılıçdaroğlu'na "Görüşmede adaylığınız konuşuldu mu?" diye soruldu, cevabı net oldu!
14:09 Boupendza'dan sonra bir başka Süper Lig kralını kadrosuna katıyor
13:43 Kılıçdaroğlu'ndan "Masada neden HDP yoktu?" eleştirilerine cevap geldi: Onlarla da görüşüyoruz, sorun yok
13:32 "2104'ten geliyorum" diyerek 27 yıl sonraki tüyler ürpertecek felaketin fotoğrafını paylaştı
13:02 Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 15:46:16. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de kullanılmayan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement