Eskişehir'de kullanılmayan tek katlı bir inşaatta çıkan yangında hasar oluştu - Son Dakika

Eskişehir'de kullanılmayan tek katlı bir inşaatta çıkan yangında hasar meydana geldi.
Yeni Mahalle Gazi Yakup Satar Caddesi'ndeki kullanılmayan tek katlı metruk bir inşaatta henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.
Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.
- Kaynak: AA
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