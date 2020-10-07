Eskişehir'de 'Kültür ve Sanat Çınarı' açıldı - Son Dakika

Eskişehir'de 'Kültür ve Sanat Çınarı' açıldı

07.10.2020 15:19
Eskişehir'de 'Kültür ve Sanat Çınarı' açıldı, System.String[]

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından Hamamyolu Caddesi'nde yaşam döngüsünü tamamlayan çınar ağacı sanat eserine dönüştürüldü.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından Hamamyolu Caddesi'nde yaşam döngüsünü tamamlayan çınar ağacı sanat eserine dönüştürüldü. Sanatçı Haluk Rıza Şafak tarafından yapılan esere "Kültür ve Sanat Çınarı" ismi verildi.

Odunpazarı Belediyesi, Hamamyolu Caddesi Yediler Parkı mevkiinde yaşam döngüsünü tamamlayan bir çınar ağacını sanat eserine dönüştürdü. Yaşam döngüsünü tamamlayan çınar ağacığının sanat eserine dönüştürülmesi çalışmaları Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un Sanatçı Haluk Rıza Şafak'a ulaşması ile başladı. Şafak, çınar ağacını üzerinde Yunus Emre'nin 'Sevelim sevilelim' sözleri ile Eskişehirli sanatçılar; Devrim Özer Akın, Özgün, Mithat Körler, Nuri Alço, Cüneyt Arkın, Serpil Çakmaklı, Ayten Uncuoğlu ve Bülent Kayabaş'ın isim ve fotoğraflarının yer aldığı, Eskişehir'in kültür ve sanat yapısının betimlendiği bir heykele dönüştürdü. Çalışmaları yaklaşık iki ay süren, "Kültür ve Sanat Çınarı" adı verilen heykel, törenle hizmete açıldı. Gerçekleştirilen açılış törenine vatandaşların yanı sıra Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Sanatçı Haluk Rıza Şafak, Eskişehirli sanatçılar Nuri Alço ve Mithat Körler katıldı. Açılış töreninde konuşan Başkan Kurt, "Bu eser bize gösteriyor ki, doğada hiçbir şey vardan yok olmaz; sadece biçim değiştirir, şekil değiştirir. Ama var olmaya devam eder. Biz de halkımızın özgürlük, refah, barış kavgasını sonsuza kadar sürdürmek istiyoruz" dedi.

Heykelin açılış töreninde konuşan Şafak ise eserin ortaya çıkmasında büyük pay sahibi olan Başkan Kurt'a teşekkür etti. Sanat eserinin Başkan Kurt'un kendisine gönderdiği bir sosyal medya mesajı ile başladığını söyleyen Şafak, "Eskişehir'in, Türkiye'de örnek bir kent olduğunu bildiğim için Eskişehir'e yakışacak, Eskişehir'in tarihini kültürünü, yansıtması açısından böyle bir yaşam döngüsünü tamamlamış çınardan bu heykeli tasarladım" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de 'Kültür ve Sanat Çınarı' açıldı
Eskişehir'de 'Kültür ve Sanat Çınarı' açıldı
Eskişehir'de 'Kültür ve Sanat Çınarı' açıldı
Eskişehir'de 'Kültür ve Sanat Çınarı' açıldı

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Eskişehir, Çınar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 'Kültür ve Sanat Çınarı' açıldı - Son Dakika

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