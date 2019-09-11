Eskişehir'de kumar operasyonu

Eskişehir'de bir dernek binasında kumar oynadıkları iddiasıyla 87 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, ihbar üzerine İstiklal Mahallesi'ndeki bir dernek lokaline operasyon düzenledi.

Kumar oynatmak için yer ve imkan temin ettiği öne sürülen dernek yöneticisi 2 şüpheli gözaltına alındı. Binada kumar oynadıkları iddia edilen 87 kişiye ise 320'şer lira para cezası verildi.

Ayrıca, söz konusu adresteki tombala makinesi ve kumar malzemelerine el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.