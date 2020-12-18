Eskişehir'de kumar operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 14 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 5 ay devam eden çalışmaların ardından operasyon düzenleyen polis, 14 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 13 tabanca, 5 tüfek ile polis kanalını dinleyen telsiz ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şubesi'ne götürülen şüphelilerin mekanlarında kumar oynadığı tespit edilen 130 kişiye ise 'kumar oynamak' suçundan toplam 159 bin 250 lira ceza uygulandı.

Soruşturma sürüyor.