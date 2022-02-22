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Eskişehir'de düzenlenen kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

22.02.2022 11:54
Eskişehir'de düzenlenen kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda iki kişi "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda iki kişi "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kentte kumar, tombala önleme faaliyeti kapsamında İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi.

Söz konusu adres ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 tombala makinası, 4 televizyon, çok sayıda çekiliş topları ile tombala kartı ele geçirildi.

Adreste bulunan M.M. ile P.H. "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Polis, Kumar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de düzenlenen kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de düzenlenen kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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