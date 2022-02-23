Eskişehir'de kumar operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Eskişehir'de kumar operasyonu: 2 gözaltı

23.02.2022 00:58
Eskişehir'de kumar operasyonu: 2 gözaltı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen tombala operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen tombala operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Kumar ve tombala faaliyetlerini önleme çalışmaları kapsamında yapılan operasyon sonucunda belirlenen adreste; 3 adet tombala makinası, 4 adet televizyon, çok sayıda çekiliş topları ve tombala kartı ele geçirildi. Ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı belirlenen M.M. ve P.H. adlı 2 şüpheli de gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

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Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Polis, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de kumar operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de kumar operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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