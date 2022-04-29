Eskişehir'de kumar operasyonu: 52 kişiye 92 bin 769 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Eskişehir'de kumar operasyonu: 52 kişiye 92 bin 769 lira ceza kesildi

29.04.2022 12:01
Eskişehir'de kumar operasyonu: 52 kişiye 92 bin 769 lira ceza kesildi

Eskişehir'de iş yerlerine düzenlenen kumar operasyonunda 52 kişiye toplam 92 bin 769 lira idari para cezası kesildi.

Eskişehir'de iş yerlerine düzenlenen kumar operasyonunda 52 kişiye toplam 92 bin 769 lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, kent merkezinde bulunan 2 iş yerinde kumar oynandığı ihbarı aldı. İş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda, kumar oynadıkları tespit edilen 52 kişi için toplam 92 bin 769 lira idari para cezası kesildi.

İş yerlerinin sahipleri T.Ş. ve B.B. hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' ve ' mühür bozma' suçlarından yasal işlem başlatıldı. Operasyon düzenlenen adreslerde çok sayıda kumar malzemesi ve ekipmanı ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de kumar operasyonu: 52 kişiye 92 bin 769 lira ceza kesildi
Eskişehir'de kumar operasyonu: 52 kişiye 92 bin 769 lira ceza kesildi

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Eskişehir'de kumar operasyonunda 52 kişiye para cezası verildi Eskişehir'de kumar operasyonunda 52 kişiye para cezası verildi Haklarında aranma kararı bulunan 109 kişi yakalandı Haklarında aranma kararı bulunan 109 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Eskişehir, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de kumar operasyonu: 52 kişiye 92 bin 769 lira ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de kumar operasyonu: 52 kişiye 92 bin 769 lira ceza kesildi - Son Dakika
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