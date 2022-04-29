Eskişehir'de kumar operasyonu: 52 kişiye 92 bin 769 lira ceza kesildi - Son Dakika

Eskişehir'de iş yerlerine düzenlenen kumar operasyonunda 52 kişiye toplam 92 bin 769 lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, kent merkezinde bulunan 2 iş yerinde kumar oynandığı ihbarı aldı. İş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda, kumar oynadıkları tespit edilen 52 kişi için toplam 92 bin 769 lira idari para cezası kesildi.

İş yerlerinin sahipleri T.Ş. ve B.B. hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' ve ' mühür bozma' suçlarından yasal işlem başlatıldı. Operasyon düzenlenen adreslerde çok sayıda kumar malzemesi ve ekipmanı ele geçirildi. - ESKİŞEHİR