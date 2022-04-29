Eskişehir'de kumar operasyonunda 52 kişiye para cezası verildi - Son Dakika
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Eskişehir'de kumar operasyonunda 52 kişiye para cezası verildi

29.04.2022 11:46
Eskişehir'de kumar operasyonunda 52 kişiye para cezası verildi

Eskişehir'de iki iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 52 kişiye idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de iki iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 52 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki iki iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.

Bu adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 52 kişi için toplam 92 bin 769 liralık ceza tutanağı düzenlendi.

İş yeri sahipleri B.B. ile T.Ş. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" ve "mühür bozma" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Operasyon kapsamında çok sayıda kumar malzemesi ve ekipmanına el konuldu.

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Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Eskişehir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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