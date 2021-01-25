Eskişehir'de kumar oynanan dernek binasındaki 21 kişiye para cezası - Son Dakika

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri de ihlal edilerek kumar oynanan dernek binasındaki 21 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan ekip, Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir dernek lokaline baskın yaptı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 21 kişiye Umumi Hıfzıssıhha ve Kabahatler kanunlarına muhalefetten 94 bin 206 lira ceza verildi.

Dernek yöneticisi 2 kişi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan" adli işlem yapıldığı öğrenildi.