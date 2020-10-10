Eskişehir'de kumar oynanan evde 33 kişiye Kovid-19 cezası - Son Dakika

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimlerde kumar oynadığı belirlenen 33 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar suçunu önlemek ve Kovid-19 tedbirlerini kontrol etmek amacıyla Hoşnudiye Mahallesi'ndeki dernek binasında denetim yaptı.

Dernekle bağlantısı olan bir evde sosyal mesafe kuralına uyulmadığını ve kumar oynatıldığını tespit eden ekipler, 33 kişiye toplam 103 bin 950 lira ceza verdi.

Ayrıca dernek yöneticileri ile işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kovid-19 hastası veya şüphelisi olup evde izolasyon kurallarını ihlal ettiği belirlenen 1 kişi hakkında da işlem yapıldı.