Eskişehir'de kumar oynanan evde 37 kişiye Kovid-19 cezası - Son Dakika

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 37 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar suçunu önlemek ve Kovid-19 tedbirlerini kontrol etmek amacıyla Hoşnudiye Mahallesi'ndeki dernek binasında denetim yaptı.

Dernekle bağlantısı olan bir evde sosyal mesafe kuralına uyulmadığını ve kumar oynatıldığını tespit eden ekipler, 37 kişiye toplam 161 bin 875 lira ceza verdi.

Ayrıca dernek yöneticileri ile işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Binadaki aramalarda, 2 tabanca, 261 fişek, 2 otomatik av tüfeği, 32 kartuş ile kumar ekipmanları ele geçirildi.