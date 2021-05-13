Eskişehir'de kumar oynanan ruhsatsız iş yerindeki 44 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları öne sürülen 44 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde salgın tedbirleriyle ilgili oluşturulan ekipler, İstiklal Mahallesi Santral Sokağı'ndaki bir adrese baskın yaptı.

Sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 44 kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 232 bin 100 liralık ceza tutanağı düzenlendi.

İş yerinin sorumlusuna ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak", "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçlarından adli işlem yapıldı.

Polisten kaçmak için ikinci kattaki daireden yere atlaması sonucu yaralanan Cemalettin B. (52), sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ruhsatsız iş yeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.