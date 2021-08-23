Kumar oynarken yakalananlara 260 bin lira ceza - Son Dakika

Eskişehir'de mühürlenen ruhsatsız bir iş yerinde, tekrar kumar oynadıkları iddia edilen 58 kişiye idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti. Daha önceden de kumar oynandığı için mühürlendiği öğrenilen iş yerinde, Korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 58 kişiye 260 bin 188 liralık cezai işlem uygulandı. İş yeri sahibi hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" ile "mühür bozma" suçlarından yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Ayrıca yapılan operasyon esnasında, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR