Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 144 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Ekipler, adreslerde sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 144 kişiye 644 bin 358 lira para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, İstiklal ve Hoşnudiye mahallelerindeki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Eskişehir 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 144 kişiye para cezası verildi.

Ronaldo'nun yere attığı pazubandı, 2.5 milyon euroya açık artırmaya koyuldu, geliri SMA hastası bir bebek için kullanılacak