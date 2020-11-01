Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 28 kişiye 122 bin lira ceza - Son Dakika

Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 28 kişiye 122 bin lira ceza
01.11.2020 11:53
ESKİŞEHİR'de daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen bir dernek binasında kumar oynadıkları tespit edilen 28 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve kumar oynadıkları için toplam 122 bin 500 lira ceza kesildi.
ESKİŞEHİR'de daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen bir dernek binasında kumar oynadıkları tespit edilen 28 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve kumar oynadıkları için toplam 122 bin 500 lira ceza kesildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, daha önce de kumar oynandığı gerekçesiyle mühürlenen dernek binasında, kumar oynandığı ihbarını aldı. Savcılık talimatıyla dernek binasına baskın yapan polis ekipleri, 28 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Bu kişilere, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira, kumar oynadıkları için de bin 225'şer lira olmak üzere toplam 122 bin 500 lira ceza uygulandı. Adı açıklanmayan dernek başkanı hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ile mühür bozma' suçlarından soruşturma başlatıldı.
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