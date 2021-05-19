Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binasındaki 34 kişiye para cezası - Son Dakika

Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binasındaki 34 kişiye para cezası

19.05.2021 15:22
Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binasındaki 34 kişiye para cezası, System.String[]

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 34 kişiye idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 34 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle Gökmeydan Mahallesi'ndeki bir dernek binasına baskın yaptı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 34 kişi hakkında 149 bin 124 lira ceza işlemi için tutanak tutuldu.

Mühürlenerek kapatılan derneğin sorumlusuna ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Eskişehir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binasındaki 34 kişiye para cezası - Son Dakika


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