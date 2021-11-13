Dernek görünümlü kumarhanede 55 kişi yakalandı, 73 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Eskişehir'de kumar oynandığı tespit edilen bir dernek binasına yapılan operasyonda 55 kişiye 73 bin 480 lira idari para cezası verildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir dernek binasına kumar oynatıldığı gerekçesiyle baskın yaptı. Sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve kumar oynayan 55 kişiye toplamda 73 bin 480 lira ceza uygulandı.

Daha önce de aynı sebeple baskın yapılan ve mühürlenen dernek binası tekrar mühürlendi. Derneğin sorumlusu hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenilirken, operasyonda polise mukavemet eden S.B. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR