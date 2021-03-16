Eskişehir'de kumar oynayan 63 kişiye 481 bin lira ceza - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, daha önce mühürlenen 2 dernekte kumar oynarken yakalanan 63 kişiye 481 bin 68 lira ceza uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Erenköy ve Hoşnudiye Mahallesi'ndeki 2 dernek binasında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İki adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis ekipleri, 63 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kimlikleri tespit edilen 63 kişiye koronavirüs tedbirleri ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için toplam 463 bin 68 lira ceza uygulandı. Dernek sorumluları hakkında ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' ve 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçlarından soruşturma başlatıldı. Dernek binalarının daha önce de kumar oynatıldığı için mühürlendiği öğrenildi.