Eskişehir'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 144 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Eskişehir'de bazı derneklere ait binalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 144 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan ekipler, kumar oynatıldığı bilgisi üzerine İstiklal, Hoşnudiye, Erenköy, Cumhuriye, Arifiye ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynadıkları tespit edilen 144 kişiye 644 bin 358 lira ceza kesildi.

Mühürlenerek kapatılan binaların dernek sorumluları hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.