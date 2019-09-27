Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de kundaklama iddiası
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Eskişehir'de kundaklama iddiası

1 saat önce

Eskişehir'de iki ayrı iş yerini kundakladığı iddiasıyla bir kişi yakalandı.

Eskişehir'de kundaklama iddiası, System.String[]

Eskişehir'de iki ayrı iş yerini kundakladığı iddiasıyla bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstiklal ve Cumhuriye mahallelerindeki iki ayrı iş yerinin yanıcı madde dökülerek kundaklanması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Olay yeri civarındaki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, "alacak meselesi" yüzünden iş yerlerini kundakladığı iddiasıyla Mustafa B'yi (39) saklandığı evde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:04 Kaynak: AA
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