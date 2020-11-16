Eskişehir'de kuraklık tedirgin ediyor - Son Dakika

- Eskişehir'de kuraklık tedirgin ediyor

Musaözü Göleti'nin ardından Porsuk Çayı'ndan beslenen Sarısu Sulama Kanalı da büyük oranda kurudu

Eskişehir'deki kuraklığın boyutu gün yüzüne çıkıyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Musaözü Göleti'nin ardından Porsuk Çayı'ndan beslenen Sarısu Sulama Kanalı da büyük oranda kurudu.

Eskişehir'de son yıllarda artan sıcaklık ve yağışsız geçen yaz mevsiminin ardından kuraklık yüzünü göstermeye başladı. Geniş bir havzaya yayılan Porsuk Çayı'ndan beslenen Sarısu Sulama Kanalı'nın büyük bölümünde sular çekildiği gözlemlendi. Zemininin bazı noktalarında çatlaklar oluşan kanal, kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Civarında bulunan sazlıklardan dolayı fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından olan bölge, eski günlerini adeta mumla arıyor. Ayrıca bölgedeki tarım arazilerinin sulama ihtiyacını karşılayan kanaldaki suyun azalması çiftçilerin de tedirgin olmasına yol açarken, bir an önce sularına kavuşmak istiyorlar.