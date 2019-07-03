Son Dakika Haberleri: "Eskişehir'de kurbanlık sıkıntısı yok"
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"Eskişehir'de kurbanlık sıkıntısı yok"

51 dakika önce

İl Tarım ve Orman Müdürü Emine Sever, Eskişehir'de kurbanlık sıkıntısı yaşanmadığını bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Emine Sever, Eskişehir'de kurbanlık sıkıntısı yaşanmadığını bildirdi.
Sever, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'de yaklaşık 170 bin büyükbaş ve 1 milyon küçükbaş hayvan bulunduğunu belirtti.
Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 12 bin 137 büyükbaş ve 50 bin 630 küçükbaş hayvan kesildiğini aktaran Sever, şunları kaydetti:
"Bu yıl Kurban Bayramı için 17 bin 646 büyükbaş ve 70 bin 734 küçükbaş hayvan kesime hazır durumdadır. Ayrıca büyükbaşta 10 bin, küçükbaşta ise 12 bin civarında kurbanlık hayvan il dışına sevk edebilecek durumdadır. Kurbanlık hayvan varlığımız ilin ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Eskişehir bu yıl da en rahat bayramlarından birini yaşayabilecektir. Hayvancılıkla ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir. Aşılama ve küpeleme işlemlerimiz sağlık ekiplerimizce düzenli olarak yapılmaktadır. Yapılan bu biz hayvan sayılarımızı teyit etmekte ve durumumuzun ne olduğunu izleyebilmekteyiz."
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:34 Kaynak: AA
Ekonomi
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