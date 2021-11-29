Eskişehir'de kuvvetli lodos nedeniyle bazı araçlar zarar gördü - Son Dakika

Eskişehir'de kuvvetli lodos etkili oluyor.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 1. Dere Sokak'ta dış cepheden kopan beton parçaları, park halindeki otomobile zarar verdi.

Yenibağlar Mahallesi Çayır Sokak'ta ise Mesut Ozan'a ait park halindeki otomobilin üzerine çatı malzemesi parçalarının düşmesi sonucu hasar oluştu.

Ömerağa, Yenibağlar, Yeşiltepe ve Zincirlikuyu mahallelerinde ağaç devrilmesi ve çatı uçması nedeniyle çok sayıda araçta zarar meydana geldi. Ayrıca, elektrik telleri koptu.

Söz konusu bölgelerde yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için ekipler çalışma başlattı.

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için fırtına uyarısı

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmesine göre, söz konusu 4 ilde bu gece 00.00'dan itibaren yarın 22.00'a kadar saatteki hızı 75 ila 88 kilometre olması tahmin edilen kuvvetli fırtına beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.