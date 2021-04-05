Eskişehir'de kuvvetli rüzgâr - Son Dakika

Eskişehir'de gün boyu etkili olan kuvvetli rüzgar, cadde ve sokaklarda birçok nesnenin yollara saçılmasına sebep oldu.

Meteoroloji 3. Bölge Genel Müdürlüğü, bölge için günlük hava durumu tahmin raporunda Eskişehir'in de yer aldığı bölge için bugün sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Yağışlar zaman zaman kendini gösterirken, saatte 50 ile 90 kilometre hızla eseceği açıklanan rüzgarın, şiddetini arttırarak sokak ve caddelerde bulunan çöp kutuları, dubalar, bisikletler ve benzeri birçok malzemeyi çevreye saçtığı görüldü. Yerlerde uçuşan çöpler şehrin işlek caddelerinde kötü manzaralar oluştururken, yürümekte zorluk yaşayan vatandaşlara rüzgarın yanı sıra devrilen reklam dubaları ve bisikletlerin de engel olduğu gözlendi. - ESKİŞEHİR