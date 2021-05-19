Eskişehir'de lokantada unutulan çantanın içindeki altınları çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de bir otelin lokanta bölümünde unutulan çantanın içindeki altınları çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Polise başvuran bir kişi, söz konusu lokantada yemek yedikten sonra çantasını unutup dışarı çıktığını, döndüğünde ise 25 bin 500 lira değerinde altın ve paralarının olmadığını fark ettiğini bildirdi.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinde çalışan E.K'yi gözaltına aldı. Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada, çalınan altın ve para ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çalınan altın ve paralar ise sahibine teslim edildi.