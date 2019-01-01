Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Lokantaya Kumar Operasyonu

Eskişehir'de Lokantaya Kumar Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de bir lokantada kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de Lokantaya Kumar Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de bir lokantada kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yassıhöyük Mahallesi'nde bir lokantada "tombala" adı altında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işletme sahipleri H.Y, İ.Ç, H.Ç, B.P, S.Ç. ile Ö.Y. gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan aramalarda ise kumar makineleri ve ekipmanları ele geçirildi.

Ayrıca, kumar oynadıkları belirlenen 41 kişiye 259'ar lira ceza kesildi.

Öte yandan, kumar oynarken yakalanan M.T'nin genel güvenlik sorgulamasında hakkında "korku ve panik yaratacak şekilde havaya ateş açmak" suçundan arama kararı olduğu belirlendi.

Ruhsatsız olduğu belirlenen işletme belediye ekiplerince mühürlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:31 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 04:11:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Lokantaya Kumar Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]