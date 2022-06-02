Eskişehir'de lüle taşı deposundan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de lüle taşı deposundan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

02.06.2022 09:30
Eskişehir'de lüle taşı deposundan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de lüle taşı deposu ve evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de lüle taşı deposu ve evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, kentteki hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturdu. Ekip, Odunpazarı ilçesinde bir ev ve lüle taşı deposundan 100 bin lira değerindeki ürünlerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgede yürüttükleri geniş çaplı çalışmalar sonucunda şüphelilerin Y.U. ile U.T. olduğunu belirleyen ekipler, bu kişileri saklandıkları evlerde çalınan malzemelerle yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
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100 bin liralık lüle taşından pipo hırsızlığına tutuklama 100 bin liralık lüle taşından pipo hırsızlığına tutuklama Aranması olan 8 kişi yakalandı Aranması olan 8 kişi yakalandı Firari cinayet zanlısı yakalandı Firari cinayet zanlısı yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de lüle taşı deposundan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de lüle taşı deposundan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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