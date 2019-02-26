Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Mahalle Bekçilerine Hizmet İçi Eğitim

Eskişehir'de Mahalle Bekçilerine Hizmet İçi Eğitim

45 dakika önce

Eskişehir'de 125 çarşı ve mahalle bekçisi için hizmeti içi eğitim programı düzenlendi.

Eskişehir'de Mahalle Bekçilerine Hizmet İçi Eğitim, System.String[]
Eskişehir'de 125 çarşı ve mahalle bekçisi için hizmeti içi eğitim programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Emniyet Müdürü Engin Dinç, bekçilerin vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçluyla mücadelede sorumluluk bilinci ile hareket ederek kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerini söyledi.

Dinç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sorumluluk alanlarınızda caddelere, sokaklara hakim olarak kötü niyetli insanlara fırsat vermeyecek, gayretinizle teşkilatımıza artı değerler kazandıracaksınız. Bu vesile ile yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.

Hizmet içi eğitime emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri ve bekçiler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:51 Kaynak: AA

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