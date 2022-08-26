Tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

26.08.2022 14:36
Tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Eskişehir'de manevra yapan bir tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir'de manevra yapan bir tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan EMKO Sanayi Sitesi 1. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turhan N. (55) kullandığı 26 AAU 033 plakalı tır ile sanayi sitesine doğru dönüş yaptığı esnada 53 yaşındaki Metin Yavaş kullandığı 26 ACE 417 plakalı kamyonet ile arkadan çarptı. Kaza sonucu açık kasa kamyoneti ezilen şoför kabininde ağır yaralanan Metin Yavaş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Metin Yavaş'ın akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Metin Yavaş, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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