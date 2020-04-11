Eskişehir'de market ve fırınlarda kuyruk - Son Dakika

Eskişehir'de market ve fırınlarda kuyruk

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 20 büyükşehirde 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Eskişehir'de marketler ve fırınlarda alışveriş yapmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri valilik kararıyla 23.00'da işyerlerini kapatmaya başladı. Bazı işyerleri önünde polis ve vatandaşlar arasında tartışmalar çıktı.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağın duyulmasının ardından Eskişehirliler alışveriş derine düştü. Şehirdeki tüm açık olan market ve fırınların önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar yasak başlatan ihtiyaçlarını almaya çalıştı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçlardan kuyruklarda sosyal mesafe kuralına uyulması için anonslar yapıldı. Ayrıca ekipler, sokağa çıkma yasağına rağmen, fırınların, eczanelerin ve bazı işyerlerinin açık kalacağını, tüm acil ihtiyaçlarında Eskişehir Valiliği tarafından karşılanacağını belirterek, kalabalık evlerine gitmesini istedi. Polis yaptığı anonslarda, 'Vatandaşlarımızın şuan için alışveriş yapmalarına ihtiyaç yoktur. Sokağa çıkma yasağı süresince zaruri ihtiyaçlar düzenli olarak sağlanacaktır. Sokağa çıkmanın salgının yayılma riskini arttıracağından Eskişehir Valiliği kararıyla sokağa çıkma yasağı 23.00 itibariyle uygulanacaktır' denildi.

POLİSLE TARTIŞTI

Odunpazarı ilçesi Cumhuriye Mahallesi'ndeki bir fırın önünde ekmek almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri saat 23.00'da işyerinin kapanması için uyarılarda bulunurken, sırada bekleyen vatandaşlarla arasında tartışma çıktı. Sırada bekleyen bir kişi evde bekleyen 5 çocuğunu olduğunu söyleyerek ekmek almadan gitmeyeceğini ifade etti. Polis ekipleri ise kuyrukta bekleyenlere ihtiyaçların valilik tarafından karşılanacağını söyledi.