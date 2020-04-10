Eskişehir'de market ve fırınlarda uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, Eskişehir 'de fırın ve marketlerde yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri valilik kararıyla saat 23.00'te iş yerlerini kapatmaya başladı. Bazı iş yerleri önünde polis ve vatandaşlar arasında tartışmalar çıktı.

İçişleri Bakanlığı'nca bu gece 00.00 itibariyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Eskişehir'de vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Ekmek almak için fırınlara, diğer ihtiyaçları için de marketlere akın eden vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının uygulanmasına dakikalar kala iş yerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca ekipler, sokağa çıkma yasağına rağmen, fırınların, eczanelerin ve bazı iş yerlerinin açık kalacağını, tüm acil ihtiyaçlarında Eskişehir Valiliği tarafından karşılanacağını belirterek, kalabalığın dağılmasını istedi. Polis yaptığı anonslarda, "Vatandaşlarımızın şu an için alışveriş yapmalarına ihtiyaç yoktur. Sokağa çıkma yasağı süresince zaruri ihtiyaçlar düzenli olarak sağlanacaktır. Sokağa çıkmanın salgının yayılma riskini artıracağından Eskişehir Valiliği kararıyla sokağa çıkma yasağı 23.00 itibarıyla uygulanacaktır" denildi.

POLİSLE TARTIŞTI

Odunpazarı ilçesi Cumhuriye Mahallesi'ndeki bir fırın önünde ekmek almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri saat 23.00'te iş yerinin kapanması için uyarılarda bulunurken, sırada bekleyen vatandaşlarla arasında tartışma çıktı. Sırada bekleyen bir kişi evde bekleyen 5 çocuğunu olduğunu söyleyerek ekmek almadan gitmeyeceğini ifade etti. Polis ekipleri ise kuyrukta bekleyenlere ihtiyaçların valilik tarafından karşılanacağını söyledi.

- Eskişehir