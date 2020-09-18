Eskişehir'de maske dolandırıcılığı - Son Dakika

Eskişehir'de internet üzerinden tanıştığı kişiye 111 bin adet maske gönderen kişinin dolandırıldığı iddia edildi.

Polise başvuran, M A, internet üzerinden tanıştığı ve maske satmak üzere anlaştığı şüpheli H.U'ya, 24 koli, 111 bin adet maskeyi gönderdiğini ve bedeli olan 23 bin lira parayı alamadığını ve dolandırıldığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.