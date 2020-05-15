Eskişehir'de maske kullanımı zorunlu hale getirildi - Son Dakika

Eskişehir'de maske kullanımı zorunlu hale getirildi

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi.

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi. Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların herhangi bir nedenle evlerinden ayrıldıkları andan evlerine geri dönünceye kadar maske takmalarının ikinci bir düzenlemeye kadar zorunlu hale getirildiği bildirildi. Açıklamada, vatandaşların alan, meydan, sokak ve iş yerlerinde maskesiz bulunmalarına izin verilmeyeceği, karara uymayanlara idari para cezası uygulanacağını kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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