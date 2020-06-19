Eskişehir'de maske var, sosyal mesafe yok - Son Dakika

Eskişehir'de maske var, sosyal mesafe yok

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğuna genel olarak uyulurken, özellikle tramvay ve toplu ulaşımda sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği gözlendi.

Eskişehir'de maske var, sosyal mesafe yok, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğuna genel olarak uyulurken, özellikle tramvay ve toplu ulaşımda sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği gözlendi. Salgın nedeniyle park ve bahçelerden kaldırılan banklar ise sosyal mesafe kuralına uygun olarak 2 kişilik hale getirilerek, yeniden konulmaya başlandı. Polis ekipleri de sokaklarda maske ve sosyal mesafe uygulaması yaptı.

Eskişehir'de, normalleşme süreciyle birlikte sokaklarda kalabalıklar yeniden arttı. Eskişehirlilerin genel olarak maske taktığı ancak sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Tramvay ve otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında da ayakta seyahat edenlerin sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü. Odunpazarı Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında park ve bahçelere sosyal mesafeli banklar yerleştirmeye başladı. Salgın döneminde kaldırılan banklar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde yeniden tasarlanarak, 2 kişinin aralıklı oturabileceği hale getirildi.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki parklara konulan bankların hastalık riskini azalttığını ifade eden Şaban Kısakaya, "Banklar değişti, hastalık olmaması için mesafeli oldu. Şimdi yan yana oturma yok. Maskenin çok faydası var, herkesin takması lazım. Takmayanları uyarıyoruz. Takılmazsa hastalık yeniden başlar. Sürekli haberlerde izliyoruz vaka sayıları arttı diye. Vatandaş olarak bizlerde görevimizi yapacağız ama önemsemiyorlar. Maske takması lazım ama takmıyorlar" dedi.

Ramazan Avcı ise herkesin maske takarak kendisini ve çevresini koruması gerektiğini belirterek, "Daha önce banklara 4 kişi oturuyordu, 2'ye düşürüldü. Mesafe böyle daha iyi oldu. Eskiden çok yakın oturuyorduk. Bu uygulamadan memnunuz, mesafemiz var, maske de takılınca sıkıntı olmaz. Maske takmayanlar, hastalığın ne olduğunu bilmiyor. Çene altında maske gezdiriyor" diye konuştu. Emek Mahalle sakinlerinden Mustafa Kaya da halkın devlete tedbirler konusunda yardımcı olarak üzerine düşenleri yapması gerektiğini söyleyerek, "Bankların yeni hali çok güzel olmuş ama devlete birazda halk destek verecek. Herkes aynı şekilde düşünmüyor, yoksa maske takması lazım. Devletimiz sürekli uyarıyor. Maskesiz gezmeye devam edersek, hastalık yayılır devlet de kısıtlama getirir" diye konuştu.

POLİS MASKE VE SOSYAL MESAFE DENETİMİ YAPTI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine kentin trafiğe kapalı olan İsmet İnönü-1 Caddesi'nde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Emniyet yetkilileri, uygulamaya çıkan polis ve bekçilere uyarılarda bulunarak, "Cadde girişlerinde maske takmayan vatandaşlarımızı ikaz edeceğiz. Maske takmayan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyenlere ceza uygulayacağız ve cezaları evlerine gönderilecek. Bu uygulamayı yaparken, amacımız maske kullanım hassasiyetini artırmak" dedi. Uygulamada genel olarak Eskişehirlilerin maske taktığı görüldü. Polis ekipleri caddede sosyal mesafeye dikkat edilmesi için uyarılarda bulundu.

170 KİŞİ TEDAVİ GÖRÜYOR

Eskişehir'de Covid-19 testi pozitif çıkan 170 kadar hastanın, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin yanı sıra Eskişehir Şehir Hastanesi ile Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü, salgının görüldüğü Mart ayından bu yana ise koronavirüs nedeniyle 41 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.


Koronavirüs, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 11:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de maske var, sosyal mesafe yok - Son Dakika

Son Dakika

Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı
Listeye Bilecik ve Erzincan'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 52'e yükseldi Listeye Bilecik ve Erzincan'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 52'e yükseldi         
17:17
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek         
17:16
Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi         
17:07
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak         
17:01
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi         
16:59
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi         
16:48
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi         
16:37
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu         
16:35
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi         
16:20
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı         
16:16
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi         
16:06
Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı         
15:55
Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı         
15:47
Hac ibadeti bu sene gerçekleştirilemezse kurada ismi çıkanların hakkı bir yıl ötelenecek Hac ibadeti bu sene gerçekleştirilemezse kurada ismi çıkanların hakkı bir yıl ötelenecek         
15:44
Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek         
15:38
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak         
15:32
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti         
15:29
Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı         
15:25
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı         
15:17
Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu         
15:07
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek         
14:53
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı         
14:52
ABD basını Trump'a parkinson dedi, Trump'tan ayakkabılarım kösele açıklaması geldi ABD basını Trump'a parkinson dedi, Trump'tan ayakkabılarım kösele açıklaması geldi         
14:51
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı         
14:49
Kuvvetli sağanak nedeniyle sel basan Kapalıçarşı'nın elektrik tesisatında patlama meydana geldi Kuvvetli sağanak nedeniyle sel basan Kapalıçarşı'nın elektrik tesisatında patlama meydana geldi         
14:42
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü         
14:35
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3) Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)         
14:33
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı         
14:33
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek         
14:27
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi         
14:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2020 17:39:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de maske var, sosyal mesafe yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei