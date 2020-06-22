Eskişehir'de maske ve sosyal mesafe denetimi - Son Dakika

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus timlerinin yanı sıra trafik ekipleri, mahalle ve çarşı bekçileri, İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi başta olmak üzere kentin işlek bölgelerinde denetim gerçekleştirdi.

Polis, kontroller sırasında bir otomobilden seyyar olarak nakit ve bir tekel bayisine ait pos cihazı kullanmak suretiyle alkol satışı yapıldığını tespit etti. Araçta yapılan aramalarda 217 şişe alkol ele geçirildi.

Araç sahibi hakkında yasal işlem başlatılarak ilgili kanunlar gereği 56 bin lira ceza kesildi.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 10 kişi ile alkollü araç kullanan 3 şüpheliye de ceza uygulandı.