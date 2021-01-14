Eskişehir'de MEGEM AŞ gençleri iş sahibi yapmaya devam ediyor - Son Dakika

Eskişehir'de MEGEM AŞ gençleri iş sahibi yapmaya devam ediyor

14.01.2021 13:25
Eskişehir'de MEGEM AŞ gençleri iş sahibi yapmaya devam ediyor, System.String[]

Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir OSB Müdürlüğü tarafından kurulan, istihdama sunduğu katkı ile Türkiye'ye örnek olan Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi Anonim Şirketi'nin (MEGEM A.

Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir OSB Müdürlüğü tarafından kurulan, istihdama sunduğu katkı ile Türkiye'ye örnek olan Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi Anonim Şirketi'nin (MEGEM A.Ş) meslek sahibi olmak isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştığı bildirildi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, iştiraklerinden olan yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak, istihdama katkı sunmak amacıyla 2009 yılında açılan MEGEM'de "Kalite kontrol ve boyutsal ölçüm eğitimi", "CNC tezgah operatörlüğü eğitimi" ve "kaynak eğitimi" verilen merkezin 2021 yılı ilk dönem kursunda planlanan 38 kişilik kontenjan için 180 kişinin başvurduğu kaydedildi.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli yaptığı değerlendirmede, MEGEM'in Eskişehir sanayisine katkısının büyük olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"MEGEM sahip olduğu teknik kapasiteyle ve yetkin eğitmenleriyle, Eskişehir sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine büyük katkı sağlıyor. Burada eğitim alanlar, sanayi kuruluşlarımız tarafından hemen istihdam ediliyor. 11 yıldır Eskişehir sanayisine hizmet veren merkezimizde bu süre içerisinde açılan kurslarımızda 980 kişiye eğitim verdik ve bu kursiyerler çeşitli fabrikalarda istihdam edildi. Kursa yeni alınan 38 adayın da bu eğitimleri başarıyla tamamlayacaklarına inanıyorum. Eğitimlerini başarıyla tamamlayanların en kısa sürede bölgemizdeki sanayi kuruluşlarımızda istihdam edileceklerdir."

Eskişehir OSB Başkan Vekili ve MEGEM Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, ilk dönem eğitimlerine 180 kişinin başvurduğunu kaydederek şu ifadelere yer verdi:

"MEGEM A.Ş yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak, istihdama katkı sunmak amacıyla 2009 yılında kuruldu. Kurulduğu günden bu yana Eskişehir sanayisine büyük hizmet veren merkezimize ilgi de her geçen yıl daha da arttı. MEGEM'de normal şartlarda her dönem 60 kişilik bir kursiyer grubuna 3 dalda eğitimler verebilirken, pandemi dolayısıyla 2020 yılında olduğu gibi bu yıl da sayıyı mecburen sınırlı tuttuk. Pandemi şartları ortadan kalktığında tekrar ikişer aylık kurs dönemlerinde 60 kişiye eğitim vermeye devam edeceğiz. 38 kişinin eğitim göreceği kurslarımıza 180 kişi başvururken, kriterlere uyan 80 kişiyi ön eleme mülakatı için görüşmeye çağırdık. Sosyal izolasyona dikkat gösterilerek yapılan sınav ve mülakatta başarı elde eden kursiyerlerden 14'ü kalite kontrol ve boyutsal ölçüm eğitimi, 14 CNC tezgah operatörlüğü ve 10'u ise kaynak eğitimi alacak."

Saraç, eğitimlerin 18 Ocak Pazartesi günü başlayacağını söyleyerek, 2 ay sürecek olan eğitimleri başarıyla bitiren kursiyerlere sertifika vereceklerini kaydetti.

Eskişehir, İstihdam, Türkiye, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de MEGEM AŞ gençleri iş sahibi yapmaya devam ediyor - Son Dakika


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