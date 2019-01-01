Eskişehir'de 'Mekke'nin Fethi' Kutlaması
51 dakika önce
Eskişehir'de, Mekke'nin fethinin 1388'inci yıl dönümü dolayısıyla bir program düzenlendi.
Eskişehir
'de, Mekke
'nin fethinin 1388'inci yıl dönümü dolayısıyla bir program düzenlendi. Muttalip
Mahallesi'nde bulunan Hayra Hizmet Derneğinde gerçekleşen Mekke'nin Fethi programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Yapılan açılış konuşmalarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı
Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Hasan Bodur, Muttalib'in hafızları ile ünlü bir belde olduğunu ifade ederek bir konuşma yaptı. Son olarak kitap hediye edilen programa; Diyanet İşleri
Başkanlığı Ankara
Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Hasan Bodur, Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek
, Müftü Yardımcıları Ziya Albayrak, Dilaver Şahin, Odunpazarı
İlçe Müftüsü Burhan Çakır
, Tepebaşı
İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım, İlim ve Hayra Hizmet Derneği Eskişehir Şube Başkanı Enver Töre
ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:00 Kaynak: İHA
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