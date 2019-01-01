Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 'Mekke'nin Fethi' Kutlaması

Eskişehir'de 'Mekke'nin Fethi' Kutlaması

51 dakika önce

Eskişehir'de, Mekke'nin fethinin 1388'inci yıl dönümü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Eskişehir'de 'Mekke'nin Fethi' Kutlaması, System.String[]
Eskişehir'de, Mekke'nin fethinin 1388'inci yıl dönümü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Muttalip Mahallesi'nde bulunan Hayra Hizmet Derneğinde gerçekleşen Mekke'nin Fethi programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Yapılan açılış konuşmalarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Hasan Bodur, Muttalib'in hafızları ile ünlü bir belde olduğunu ifade ederek bir konuşma yaptı. Son olarak kitap hediye edilen programa; Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Hasan Bodur, Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek, Müftü Yardımcıları Ziya Albayrak, Dilaver Şahin, Odunpazarı İlçe Müftüsü Burhan Çakır, Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım, İlim ve Hayra Hizmet Derneği Eskişehir Şube Başkanı Enver Töre ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:00 Kaynak: İHA

Yaşam
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